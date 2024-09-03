Что происходит между Надеждой Бабкиной и Евгением Гором: «Нет огня, нет страсти»
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press
Певица отказывается комментировать свою личную жизнь.
Поклонники никак не могут понять, что происходит между Надеждой Бабкиной и ее молодым мужем Евгением Гором. Сама пара никак не комментирует свои отношения. Однако выяснилось, что между ними давно нет связи, как у мужа и жены.
«Я чувствую, что энергетическая связь в их союзе ослабла. У них нарушен баланс «давать и брать». Вот эти энергетические нити отмирают. Они либо расстанутся, либо уже расстались. Грубо говоря, между ними такая энергетическая пропасть. Они уже не дают друг другу былого огня, былой страсти.
Но они не компенсируют это каким-то другим совместным делом. Их союз себя изжил. Он очень долгое время подпитывался ее энергией. В итоге сейчас он энергетически ослаблен. А она как сильная волевая женщина будет в плюсе», — объяснил экстрасенс.