Что происходит между Надеждой Бабкиной и Евгением Гором: «Нет огня, нет страсти»

Поклонники никак не могут понять, что происходит между Надеждой Бабкиной и ее молодым мужем Евгением Гором. Сама пара никак не комментирует свои отношения . Однако выяснилось, что между ними давно нет связи, как у мужа и жены.

Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказал таролог Алексей Гришин . Он заявил, что в паре давно назрели проблемы, и этот союз скоро распадется.

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