Что обязательно нужно сделать 2 сентября, чтобы стать счастливым: эти знаки зодиака смогут достичь многого

Абсолютно каждый человек, независимо от его знака зодиака может провести непростой понедельник 2 сентября максимально продуктивно.

Как рассказала изданию Teleprogramma.org ведический астролог Татьяна Забелло , 2 сентября наблюдается редкое сочетание последних 30-х лунных суток, посвященных поклонению предкам, с действующим божеством дня «Питри» (предки).

В связи с этим данный понедельник очень хорошо подходит для поминания предков, начала составления семейного древа.

Что вы можете сделать для этого? Разобрать свои альбомы с семейными фото, выбрать самые важные для вас, распечатать, отреставрировать или отредактировать их, поставить в рамки, чтобы эти кадры остались в памяти не только для вас, но и ваших потомков.

В целом, такой день больше подходит для того, чтобы завершить важные дела, а не начинать их.