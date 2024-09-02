Что обязательно нужно сделать 2 сентября, чтобы стать счастливым: эти знаки зодиака смогут достичь многого

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Этот понедельник имеет свою особенность.

Абсолютно каждый человек, независимо от его знака зодиака может провести непростой понедельник 2 сентября максимально продуктивно.

Как рассказала изданию Teleprogramma.org ведический астролог Татьяна Забелло, 2 сентября наблюдается редкое сочетание последних 30-х лунных суток, посвященных поклонению предкам, с действующим божеством дня «Питри» (предки).

В связи с этим данный понедельник очень хорошо подходит для поминания предков, начала составления семейного древа.

Что вы можете сделать для этого? Разобрать свои альбомы с семейными фото, выбрать самые важные для вас, распечатать, отреставрировать или отредактировать их, поставить в рамки, чтобы эти кадры остались в памяти не только для вас, но и ваших потомков.

В целом, такой день больше подходит для того, чтобы завершить важные дела, а не начинать их.

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