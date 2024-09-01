65-летняя Юдашкина в сарафане на бретельках щегольнула рядом с дочкой Галиной в мини-платье с разрезом на талии

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«Да, есть мнение, что женщинам в возрасте лучше прятать область подмышек и закрывать руки, но в том случае, если руки не подтянуты и обращают на себя внимание. У Марины прекрасная фигура и платье только подчеркивает ее достоинства.
Дочь Галина — молода и красив , почему бы не нарядиться в такой шикарный наряд и не сразить всех отдыхающих? Вполне уместно. Единственное, я бы предложила заменить обувь на более легкие босоножки», - отметила Правич.
Марина Юдашкина в сарафане макси с дочкой Галиной в белоснежном мини платье. Фото: соцсети