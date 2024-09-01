65-летняя Юдашкина в сарафане на бретельках щегольнула рядом с дочкой Галиной в мини-платье с разрезом на талии

Марина и Галина Юдашкины. Фото: Global Look Press

Эксперт в области моды дал свою оценку аутфитам жены модельера Валентина Юдашкина и его дочери Галины.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич в беседе с сайтом Teleprogramma.org прокомментировала летний аутфит жены Валентина Юдашкина Марины и его дочери Галины. Вдова модельера выбрала сарафан макси на бретельках, открыв зону плеч, а ее дочка отдала предпочтение белоснежному мини-платью с прорезью на талии.

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«Да, есть мнение, что женщинам в возрасте лучше прятать область подмышек и закрывать руки, но в том случае, если руки не подтянуты и обращают на себя внимание. У Марины прекрасная фигура и платье только подчеркивает ее достоинства.

Дочь Галина — молода и красив , почему бы не нарядиться в такой шикарный наряд и не сразить всех отдыхающих? Вполне уместно. Единственное, я бы предложила заменить обувь на более легкие босоножки», - отметила Правич.

Марина Юдашкина в сарафане макси с дочкой Галиной в белоснежном мини платье. Фото: соцсети

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