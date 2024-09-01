65-летняя Юдашкина в сарафане на бретельках щегольнула рядом с дочкой Галиной в мини-платье с разрезом на талии

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич в беседе с сайтом Teleprogramma.org прокомментировала летний аутфит жены Валентина Юдашкина Марины и его дочери Галины. Вдова модельера выбрала сарафан макси на бретельках, открыв зону плеч, а ее дочка отдала предпочтение белоснежному мини-платью с прорезью на талии.

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