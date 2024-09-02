Лось после «Последнего героя» разочаровался в людях: «Плетут интриги, создают коалиции»

Завершился проект ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон». И хотя многие зрители прочили победу Александру Лосю, который смог выиграть 10 миллионов рублей в реалити ТНТ, к финишной прямой пришел комик Дмитрий Конышев.

Он сказал Teleprogramma.org , что остался в прекрасных отношениях с участниками шоу. А вот Александра Лося не совсем радовало то, что происходило во время состязаний.

«Люди могут подставлять, ради финансовой выгоды готовы улыбаться в глаза, при этом плетя интриги и создавая коалиции. Я разочаровался в людях», — сказал Лось в беседе с Teleprogramma.org.

Александр Лось не скрыл, что с некоторыми участниками «Последнего героя» ему морально было сложно находиться рядом. При этом, голод или физические испытания его практически не волновали. Александр Лось предчувствовал свой уход из проекта, поскольку понял, что в лагере создается некоторая коалиция.