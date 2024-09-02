Сын Никаса Сафронова отреагировал на новости о похудении на 100 килограммов: «Это мой брат»

31-летний сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин некоторое время назад весил 235 килограммов. С ним даже произошел курьезный случай, когда он застрял в туалете и не смог из него выбраться без посторонней помощи.
На днях Никас Сафронов открыл выставку картин в атриуме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Приехала к нему итальянская знаменитость
Отмечается, что Лука сбросил сбросил более 100 кг. Он долго пытался избавиться от лишнего веса. Ему приходилось менять питание. Но в итоге, на новость о своем преображение он стал отшучиваться.
«Это был не я. А мой брат. У меня 10 братьев. И вот Федя похож на меня. Но у него другая фамилия. Он младше меня на пару лет. И вроде как живет в Петербурге. Но мы редко общаемся. А я не худел пока», — заявил Лука Затравкин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: