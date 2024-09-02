Сын Никаса Сафронова отреагировал на новости о похудении на 100 килограммов: «Это мой брат»

31-летний сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин некоторое время назад весил 235 килограммов. С ним даже произошел курьезный случай, когда он застрял в туалете и не смог из него выбраться без посторонней помощи.

На днях Никас Сафронов открыл выставку картин в атриуме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Приехала к нему итальянская знаменитость Орнелла Мути. В аэропорту ее встретил Лука Затравкин. Они вместе приехали на выставку. Однако узнать сына художника было трудно, так как он сильно похудел, пишет KP.RU.

Отмечается, что Лука сбросил сбросил более 100 кг. Он долго пытался избавиться от лишнего веса. Ему приходилось менять питание. Но в итоге, на новость о своем преображение он стал отшучиваться.

«Это был не я. А мой брат. У меня 10 братьев. И вот Федя похож на меня. Но у него другая фамилия. Он младше меня на пару лет. И вроде как живет в Петербурге. Но мы редко общаемся. А я не худел пока», — заявил Лука Затравкин.