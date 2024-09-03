В чем феномен песни Шуфутинского «3 сентября»: «Ничего особенного в ней нет»

Михаил Шуфутинский получил возможность каждый год 2 и 3 сентября поднимать гонорары на свои выступления. А все из-за нового витка популярности его хита «3 сентября». Примечательно, что, по мнению музыкального критика Евгения Бабичева , в композиции нет ничего особенного .

Однако всего одно обстоятельство поспособствовало тому, что спустя 30 лет после выхода песни у нее появилась целая армия фанатов. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснил, в чем феномен этого хита.

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