В чем феномен песни Шуфутинского «3 сентября»: «Ничего особенного в ней нет»
Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press
У шансонье случилась новая волна популярности.
Михаил Шуфутинский получил возможность каждый год 2 и 3 сентября поднимать гонорары на свои выступления. А все из-за нового витка популярности его хита «3 сентября». Примечательно, что, по мнению музыкального критика Евгения Бабичева, в композиции нет ничего особенного.
Однако всего одно обстоятельство поспособствовало тому, что спустя 30 лет после выхода песни у нее появилась целая армия фанатов. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснил, в чем феномен этого хита.
«Конечно, Шуфутинский должен быть благодарен интернету и соцсетям, что когда-то был сделан мем о нем и его песне. Это было действительно смешно, но никто не думал, что это перерастет в такую традицию — упражняться в юморе, остроумии. Всех этих мемов уже огромное количество. Мне кажется, что Шуфутинский благодаря такому стечению обстоятельств смог обеспечить себе безбедную старость.
Потому что у артистов серьезный чес начинается в новогодние праздники, а у Шуфутинского 2-3 сентября – свой новый год. В эти даты он поднимает гонорары на свои выступления. В музыкальном плане ничего особенного в этой песне нет. И доказательство – то, что песня была записана в начале 90-х, а обратили на нее внимание только в начале нулевых. На самом деле это обычная среднестатистическая песня для заполнения альбома», — пояснил Бабичев.