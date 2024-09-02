Саша Черно из «Дома-2» сделала операцию по коррекции фигуры

Саша Черно буквально грезила тем, что избавится и от
Сейчас Саша Черно все еще в клинике. Но тем, что она видит в зеркале, уже вполне довольна, хотя и признается, что пока ей немного не по себе.
«У меня безумно красивое тело сейчас, но настроение, вы бы знали… Я постоянно плачу. Все выглядит красиво в фигуре, лицо измученное. Я регулярно рыдаю», — поделилась Саша Черно с подписчиками микроблога.
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Саша Черно считает, что ей нужен примерно месяц, чтобы полностью восстановиться после операции. И тогда она покажет всем, какой красоткой стала, превратившись из толстой, бесформенной дамы в стройную и манкую женщину.
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