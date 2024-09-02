Саша Черно из «Дома-2» сделала операцию по коррекции фигуры

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно сегодня, как никогда, близка к фигуре своей мечты. После похудения Саша Черно имела в анамнезе обвисшую кожу. А избавилась Саша Черно практически от половины своего веса. До похудения в ней было порядка 160 килограммов.

Саша Черно буквально грезила тем, что избавится и от лишних килограммов , и от обвисшей кожи. На днях Саша Черно перенесла пластическую операцию по коррекции фигуры, хирурги удалили ей больше семи килограммов лишней кожи.

Сейчас Саша Черно все еще в клинике. Но тем, что она видит в зеркале, уже вполне довольна, хотя и признается, что пока ей немного не по себе.

«У меня безумно красивое тело сейчас, но настроение, вы бы знали… Я постоянно плачу. Все выглядит красиво в фигуре, лицо измученное. Я регулярно рыдаю», — поделилась Саша Черно с подписчиками микроблога.

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Саша Черно считает, что ей нужен примерно месяц, чтобы полностью восстановиться после операции. И тогда она покажет всем, какой красоткой стала, превратившись из толстой, бесформенной дамы в стройную и манкую женщину.