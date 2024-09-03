Адвокат Вербицкая-Линник о деле Ивлеевой: «Как Блиновская пить крепкий чай в СИЗО не будет»

Настя Ивлеева вскоре может снова вернуться в медиаполе и создавать новые проекты. Сейчас творческая деятельность звезды поставлена на паузу. Со всех сторон блогера атакуют моралисты, общественники, да еще и налоговая служба. А на днях стало известно, что у Насти Ивлеевой есть еще один долг свыше четырех миллионов рублей.

Блогер должна была сыграть одну из главных ролей в новом сериале, однако из-за «голой вечеринки» съемки сорвались. И теперь кинокомпания требует, чтобы Настя Ивлеева вернула аванс с процентами. В разговоре с Teleprogramma.org адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, чем обернутся для звезды сериала «Монастырь» разбирательства с киностудией и налоговой.

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