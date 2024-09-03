Адвокат Вербицкая-Линник о деле Ивлеевой: «Как Блиновская пить крепкий чай в СИЗО не будет»
Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press
Блогер оказалась в непростом положении после «голой вечеринки».
Настя Ивлеева вскоре может снова вернуться в медиаполе и создавать новые проекты. Сейчас творческая деятельность звезды поставлена на паузу. Со всех сторон блогера атакуют моралисты, общественники, да еще и налоговая служба. А на днях стало известно, что у Насти Ивлеевой есть еще один долг свыше четырех миллионов рублей.
Блогер должна была сыграть одну из главных ролей в новом сериале, однако из-за «голой вечеринки» съемки сорвались. И теперь кинокомпания требует, чтобы Настя Ивлеева вернула аванс с процентами. В разговоре с Teleprogramma.org адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, чем обернутся для звезды сериала «Монастырь» разбирательства с киностудией и налоговой.
«С налоговой ситуация более серьезная — это долги перед государством, которые Анастасией были разумно и быстро погашены. Как следствие, путь Блиновской она не повторила и имеет все возможности пить лавандовый раф на Патриарших, а не крепкий чай в СИЗО.
В части же требований о возврате аванса, думаю, дело урегулируют адвокаты. Ведь односторонний отказ от требований допустила именно компания, в связи с чем и вопрос о возврате ранее уплаченных авансов более чем спорный.
Я думаю, мы увидим и услышим о новый проектах Анастасии, да и удачи она заслужила. Все ж таки она талантливая девушка», — пояснила юрист.