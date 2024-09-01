Оксана Самойлова потратила 20 тысяч рублей на подготовку троих дочерей к школе
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press
Оксана Самойлова решила не транжирить деньги из семейного бюджета в канун первого сентября.
Жена рэпера Джигана, модель, дизайнер и блогер Оксана Самойлова рассказала, что в этом году практически не потратилась, собирая в школу троих дочерей.
Оксана Самойлова уложилась в рекордно маленькую для ее семьи сумму, в двадцать тысяч рублей. Как ей это удалось?
Оксана Самойлова все покупала на маркет-плейсах — от ручек за 59 рублей до жакета за две тысячи. А все потому, что у Оксаны Самойловой совершенно не было времени. Она постоянно на съемках, мероприятиях и работе. В прошлом году же Оксана Самойлова ходила по магазинам, покупая все детям к школе. Ее траты составили полмиллиона рублей.
Оксана Самойлова еще и поделилась лайфхаком в части мотивации дочерей к хорошей учебе. Своим детям рэпер Джиган и Оксана Самойлова платят деньги за высокие оценки, метод вполне рабочий. Не надо тратить усилий, наказывая за плохие отметки. Их при таком подходе просто нет.