Бывший муж Пугачевой Болдин впервые рассказал о смерти дочери: «44 года ей было»

Продюсер Евгений Болдин, который прожил в официальном браке с певицей Аллой Пугачевой восемь лет, рассказал о пережитой трагедии. Шесть лет назад ушла из жизни его старшая дочь Катя.

«Катя, к сожалению, заболела и шесть лет назад умерла. 44 года ей было», — поделился Евгений Болдин.

Он не стал озвучивать, как болезнь отобрала у него наследницу. К своим 44-м годам Екатерина успела стать мамой пятерых детей. По словам Евгения Болдина, все пятеро выбрали профессию врача.

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Трое — студенты медицинского вуза, двое готовятся к поступлению. Вероятно, тяжелая болезнь их мамы заставила детей сделать такой выбор.

Воспитанием наследников после смерти жены занимается папа. Он — главврач одной из московских клиник.

По материалам YouTube-канала «На Рублевке»