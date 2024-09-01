Бывший муж Пугачевой Болдин впервые рассказал о смерти дочери: «44 года ей было»

Продюсер Евгений Болдин, который прожил
«Катя, к сожалению, заболела и шесть лет назад умерла. 44 года ей было», — поделился Евгений Болдин.
Он не стал озвучивать, как болезнь отобрала у него наследницу. К своим 44-м годам Екатерина успела стать мамой пятерых детей. По словам Евгения Болдина, все пятеро выбрали профессию врача.
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Трое — студенты медицинского вуза, двое готовятся к поступлению. Вероятно, тяжелая болезнь их мамы заставила детей сделать такой выбор.
Воспитанием наследников после смерти жены занимается папа. Он — главврач одной из московских клиник.
По материалам YouTube-канала «На Рублевке»
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