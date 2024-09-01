Алана Мамаева встречается с пластическим хирургом после развода с мужем-футболистом

Алана Мамаева. Фото: соцсети Аланы Мамаевой

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева счастлива в отношениях с новым бойфрендом.

Блогер и модель Алана Мамаева после развода с мужем, футболистом Павлом Мамаевым вновь встретила свое счастье в лице мужчины.

Роман Аланы Мамаевой с пластическим хирургом и тезкой ее экс-супруга Павла Мамаева Павлом Корнеевым длится уже полгода. Но рассекретить возлюбленного Алана Мамаева решилась только сейчас.

Не исключено, что триггером стала новость о рождении у Павла Мамаева и его жены Надежды Санько второго совместного ребенка. О том, что у него родился сын, Павел Мамаев сообщил в минувшую среду, 28 августа.

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Алана Мамаева и ее новый избранник Павел Корнеев. Фото: соцсети Аланы Мамаевой

Разумеется, Алана Мамаева сделала вид, что рассекречивает избранника по многочисленным просьбам поклонников.

В ответ на вопрос подписчиков, почему она скрывает возлюбленного, Алана Мамаева дала понять, что занятие это бессмысленное, ведь всех очень интересует ее личная жизнь после развода с Павлом Мамаевым.

«От вас сложно что-то скрыть», — написала под фото с нынешним избранником Алана Мамаева.

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