Алана Мамаева встречается с пластическим хирургом после развода с мужем-футболистом

Блогер и модель
Роман Аланы Мамаевой с пластическим хирургом и тезкой ее экс-супруга Павла Мамаева Павлом Корнеевым длится уже полгода. Но рассекретить возлюбленного Алана Мамаева решилась только сейчас.
Не исключено, что триггером стала новость о рождении у Павла Мамаева и его жены Надежды Санько второго совместного ребенка. О том, что
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Алана Мамаева и ее новый избранник Павел Корнеев. Фото: соцсети Аланы Мамаевой
Разумеется, Алана Мамаева сделала вид, что рассекречивает избранника по многочисленным просьбам поклонников.
В ответ на вопрос подписчиков, почему она скрывает возлюбленного, Алана Мамаева дала понять, что занятие это бессмысленное, ведь всех очень интересует ее личная жизнь после развода с Павлом Мамаевым.
«От вас сложно что-то скрыть», — написала под фото с нынешним избранником Алана Мамаева.
Читайте также: