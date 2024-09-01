Алана Мамаева встречается с пластическим хирургом после развода с мужем-футболистом

Блогер и модель Алана Мамаева после развода с мужем, футболистом Павлом Мамаевым вновь встретила свое счастье в лице мужчины.

Роман Аланы Мамаевой с пластическим хирургом и тезкой ее экс-супруга Павла Мамаева Павлом Корнеевым длится уже полгода. Но рассекретить возлюбленного Алана Мамаева решилась только сейчас.

Не исключено, что триггером стала новость о рождении у Павла Мамаева и его жены Надежды Санько второго совместного ребенка. О том, что у него родился сын , Павел Мамаев сообщил в минувшую среду, 28 августа.