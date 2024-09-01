Группа «Сплин» понесла больше 24 миллионов рублей убытков

Популярная рок-группа «Сплин», известная своими хитами «Выхода нет», «Мое сердце замерло», «Орбит» без сахара», терпит убытки. По некоторым подсчетам, музыканты по итогам работы в прошлом году оказались в минусе.

Культовый рокерский коллектив потерял 24, 5 миллионов рублей. Такого провала музыканты не знали даже во времена ковида, когда концерты были под запретом из-за эпидемии болезни.

С некоторых пор рок-группа «Сплин» выступает исключительно за границей. Фронтмен коллектива Александр Васильев и его музыканты осенью дадут концерты в Лиссабоне, Риге, Батуми, Таллине и Тбилиси. Но это не дает им такой прибыли, как выступления в России.

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Напомним, «Сплин» покинул Россию летом 2022 года после громких высказываний Александра Васильева.

По материалам телеграм-канала Mash