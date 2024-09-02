Дочь Волосожар и Транькова пошла в первый класс: «Как же быстро летит время!»

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: Global Look Press

Татьяна Волосожар растрогалась, посетив первую школьную линейку дочки.

Татьяна Волосожар счастлива в браке с Максимом Траньковым. Они вместе выступают на льду. Свадьбу влюбленные сыграли в 2015 году, а спустя два года у них родилась дочка Анжелика. Позже у пары родился сын Теодор, а в мае этого года у них снова произошло пополнение в семье. На свет появился малыш Лео. Этим летом родители и их трое детей много путешествовали. А 2 сентября Татьяна Волосожар и Максим Траньков отвели дочку в школу в Москве.

В соцсети фигуристка выложила трогательные кадры. Она запечатлела Анжелику в блузке и темном сарафане. Татьяна Волосожар сделала дочери прическу — хвостики с бантиками. Было заметно, что Анжелика взволнована.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков с детьми. Фото: соцсети Татьяны Волосожар

«Отправили нашу маленькую девочку в 1 класс всей семьей. Как же быстро летит время! Вчера казалось, что она только-только родилась, а сегодня уже стоит на первой школьной линейке.

Поворачивается ко мне и говорит: «Мамочка, я очень волнуюсь». Такие трогательные моменты останутся в памяти навсегда», — написала в соцсети Татьяна Волосожар.

«Больше всего за Анжелику переживает Тео. Говорит: «Пойдем ее заберем, мне нужно с ней поиграть», — добавила она.

Поклонники отметили, что девочка растет копией своего отца. Многие ей пожелали ей успешного первого учебного года.

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