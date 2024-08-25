Ксения Собчак отреагировала на арест Павла Дурова: «Подтверждение моего главного тезиса»
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Ксения Собчак сформулировала свое мнение по поводу громкого события.
Накануне в Париже был арестован создатель «Вконтакте» и Telegram, российский миллиардер, имеющий гражданство Франции, Павел Дуров.
На столь громкое и резонансное событие отреагировала Ксения Собчак, которая никогда не проходит мимо хайповых тем. По мнению Ксении Собчак, Павел Дуров стал жертвой борьбы неких кланов. Оказывается, Ксения Собчак много и часто пишет об этом. И вот ее слова нашли свое подтверждение.
«История с Павлом Дуровым — лишнее подтверждение моего главного тезиса о том, что нет никакой борьбы Добра со Злом, а есть большая клановая война, где каждый очень хочет присвоить именно себе понятие «добра», — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее на арест Павла Дурова отреагировала актриса и общественная деятельница Яна Поплавская. Она считает, что Павлу Дурову будет трудно уйти от преследования французскими властями. По мнению, Поплавской Дурову ничто не поможет, разве что его деньги.