Ксения Собчак отреагировала на арест Павла Дурова: «Подтверждение моего главного тезиса»

Накануне в Париже был арестован создатель «Вконтакте» и Telegram, российский миллиардер, имеющий гражданство Франции, Павел Дуров .

На столь громкое и резонансное событие отреагировала Ксения Собчак , которая никогда не проходит мимо хайповых тем. По мнению Ксении Собчак, Павел Дуров стал жертвой борьбы неких кланов. Оказывается, Ксения Собчак много и часто пишет об этом. И вот ее слова нашли свое подтверждение.

«История с Павлом Дуровым — лишнее подтверждение моего главного тезиса о том, что нет никакой борьбы Добра со Злом, а есть большая клановая война, где каждый очень хочет присвоить именно себе понятие «добра», — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

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