Стало известно, почему Орбакайте слишком редко встречается с Пугачевой

Алла Пугачева проводит это лето в Юрмале, наслаждаясь обществом своих младших детей Лизы и Гарри Галкиных. А вот со своей старшей дочерью певица не встречается. Даже когда у Кристины Орбакайте появляется свободное время, она предпочитает ездить в отпуск куда угодно, но не к матери. И поклонники заподозрили, что артистка так и не смогла справиться с обидами, которые тянутся еще с детства.

Однако это не совсем так. Если раньше Кристина Орбакайте переживала из-за нехватки внимания, то сейчас она стала более терпима к постоянной занятости своей матери. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org сообщила ясновидящая Дарья Миронова . Она заявила, что Кристина Орбакайте и Алла Пугачева просто пока не имеют возможности часто встречаться.

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