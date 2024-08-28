Стало известно, почему Орбакайте слишком редко встречается с Пугачевой
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева живут в разных странах и почти не видятся.
Алла Пугачева проводит это лето в Юрмале, наслаждаясь обществом своих младших детей Лизы и Гарри Галкиных. А вот со своей старшей дочерью певица не встречается. Даже когда у Кристины Орбакайте появляется свободное время, она предпочитает ездить в отпуск куда угодно, но не к матери. И поклонники заподозрили, что артистка так и не смогла справиться с обидами, которые тянутся еще с детства.
«Обида на мать у Кристины была в детстве, потому что Кристине мамы не хватало. Все самые важные события взросления происходили без мамы. Когда хотелось чем-то поделиться с мамой, ее рядом не было. Но со временем Кристина многое переосмыслила. Я уверена, что уважение и понимание долга, тяжелой работы мамы сделало свое дело. Я не думаю, что у Кристины с мамой сейчас есть какие-то сложности. Они действительно мало общаются. И недостаток внимания и общения между бабушкой и внучкой существует, но в любом случае прекрасно будут общаться, когда у всех будет на это время», — объяснила экстрасенс.