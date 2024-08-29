Борзова о реакции Леонтьева на «кражу» песни «Паромщик»: «Пугачева брала, что хотела»
Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press
Вдова Николая Зиновьева раскрыла подробности некрасивой истории с песней «Паромщик».
Алла Пугачева не останавливалась ни перед чем, когда ей что-то было нужно. Об этом говорит история с песней «Паромщик», которую изначально должен был исполнять Валерий Леонтьев, а не Примадонна. При этом певец в этой ситуации повел себя очень достойно.
«Она была для Леонтьева. Алла Борисовна брала то, что ей надо. Мало того она еще и текст переписала. Леонтьев не обиделся, он потрясающий человек. Он ее пел и на юбилее Пугачевой. Она вернула ему эту песню. Он на концертах ее поет. Леонтьев порядочный и интеллигентный человек.
Я перед ним снимаю шляпу. Всегда помогал, участвовал в концертах бесплатно. Я к нему с трепетом отношусь, я его люблю. Мне больше нравится его исполнение этой песни. Он по-другому поет, мне нравится его аранжировка, она более драйвовая», — рассказала Елена Борзова.