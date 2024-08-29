Борзова о реакции Леонтьева на «кражу» песни «Паромщик»: «Пугачева брала, что хотела»

Алла Пугачева не останавливалась ни перед чем, когда ей что-то было нужно. Об этом говорит история с песней «Паромщик», которую изначально должен был исполнять Валерий Леонтьев , а не Примадонна. При этом певец в этой ситуации повел себя очень достойно.

В разговоре с Teleprogramma.org Елена Борзова рассказала подробности той некрасивой истории. Также вдова Николая Зиновьева, который и написал текст песни, призналась, чье исполнение «Паромщика» ей нравится больше — Аллы Пугачевой или Валерия Леонтьева .

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