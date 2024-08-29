«Народники оказались трусами»: Галянт – о том, что ждала от «Выжить в Дубае», и с чем пришлось столкнуться в реальности

Анна Галянт в свои 19 лет ощутила себя наисчастливейшей девушкой, когда прошла кастинг в шоу ТНТ «Выжить в Дубае».

Журналисту Teleprogramma.org она призналась, что ожидала от проекта невероятных добрых и приятных чувств. Но вместо этого столкнулась с буллингом со стороны своей же команды. Это расстроило Анну, удивило, но ей удалось уйти из шоу с улыбкой и гордо поднятой головой, ведь дома ее ждал любимый человек – Никита Плахотниченко.

«Я ненавижу лицемерие, а именно с ним я столкнулась на проекте. Я очень была вдохновлена данным шоу. Представьте, собрали команду со всей могучей России, где были самые достойные, честные и сильные игроки. Но, к сожалению, не все оказались именно такими. Мне было сложно смириться с мыслью, что «народники» оказались трусами», - сказала Анна Галянт нашему журналисту.

Участница телепроекта призналась, что для нее была бесценной поддержка Ляйсан Утяшевой , которая понимала , что девушке нужно хотя бы иногда изливать кому-то душу. Но в шоу почти все ее сокомандницы пошли против нее.