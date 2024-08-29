«Народники оказались трусами»: Галянт – о том, что ждала от «Выжить в Дубае», и с чем пришлось столкнуться в реальности

Анна Галянт в свои 19 лет ощутила себя наисчастливейшей девушкой, когда прошла кастинг в шоу ТНТ «Выжить в Дубае».
Журналисту
«Я ненавижу лицемерие, а именно с ним я столкнулась на проекте. Я очень была вдохновлена данным шоу. Представьте, собрали команду со всей могучей России, где были самые достойные, честные и сильные игроки. Но, к сожалению, не все оказались именно такими. Мне было сложно смириться с мыслью, что «народники» оказались трусами», - сказала Анна Галянт нашему журналисту.
Участница телепроекта призналась, что для нее была бесценной поддержка
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