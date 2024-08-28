Ермакова — о Жемчугове: «Глеб ласково называет меня «моя лучшая бывшая»

Редко кто из «бывших» умеет сохранить добрые отношения. Но вот у звезд «Дома-2» Глеба Жемчугова и Надежды Ермаковой это получилось.

Глеб Жемчугов в эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org признался, что по-прежнему общается с Надеждой Ермаковой , назвав ее «потрясающей, необыкновенной девушкой».

А вот какого мнения придерживается о своем экс-возлюбленном Надя Ермакова?

«Глеб всегда ласково называет меня «моя лучшая бывшая». У меня с Глебом, наверное, с единственным из бывших сохранились теплые отношения. Я вообще не сторонник общения с экс-любимыми, ну было и было. Люди общаются, потом расстаются и никогда не сталкиваются в дальнейшем, это нормально, но с Глебом у нас спустя годы получилось выстроить очень классные отношения, очень теплые, очень дружеские», — рассказала Надежда Ермакова нашему Teleprogramma.org.

Звезда «Дома-2» вспомнила, как около пяти лет назад Глеб Жемчугов позвонил ей, они долго разговаривали. А в конце он попросил прощения, признал, что поступал неправильно, был молодым и глупым, не смог Надю оценить по-настоящему.

«Видимо, проходил какие-то этапы взросления, становления и понимания себя», — сказала Надя Ермакова.

Проболтав так пару часов, они смогли забыть все обиды и недопонимания, которые были между ними.

«Я могу позвонить ему в любое время суток. Могу позвонить его жене, поздравить с любыми праздниками. Они как семья прекрасно общаются с Даниэлем (мужем Надежды Ермаковой , - прим. ред.). Глеб с Даниэлем тоже прекрасно общается. У нас сложился классный тандем», — заметила Надежда Ермакова .

Звезда «Дома-2» не скрыла, что очень рада за Глеба, который смог пересмотреть ценности и вступить в новый этап своей жизни с женой Анастасией Роинашвили . По словам Надежды Ермаковой , ее муж Даниэль не ревнует ее к экс-возлюбленному, поскольку она не дает ему для этого никакого повода.

«Я рада, что в моей жизни был Глеб и был этот опыт. Приятно, что спустя годы мы, взрослые, можем поддерживать хорошее общение», — поведала Надежда Ермакова .

К слову, Надежда Ермакова с мужем и Глеб Жемчугов с женой не только болтают по телефону, но и коммуницируют в реальной жизни, встречаются в Москве, ездят вместе за город или проводят время в ресторане.