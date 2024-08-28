Анна Галянт — о закулисье «Выжить в Дубае»: «У меня был особый договор с Ляйсан»

Анна Галянт в шоу ТНТ «Выжить в Дубае», увы, так и не дошла до его финала. Последние испытания ей также пришлось проходить без поддержки своего любимого мужчины – Никиты Плахотниченко , который покинул шоу раньше нее.

Однако поддержка у Ани все-таки была. Зрители видели, что студентку взял под свое крыло сильный игрок Андрей Зубенко. Но никто не знал, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля также морально ей помогали.

О том, что ведущие, и особенно Ляйсан Утяшева , оказались для нее своего рода ангелами-хранителями и личными психологами, Анна Галянт рассказала изданию Teleprogramma.org .

«У меня был особый договор с Ляйсан. Когда Никита покинул проект, она предложила мне «секрет». Когда мне нужна была поддержка, я сжимала два раза Ляйсан руки, и тогда она понимала, что мне нужно поговорить с кем-то, а кроме нее никого не было ближе на проекте. А если у меня все хорошо, то сжимала ей руки один раз», — призналась Анна.

Павел Воля сыграл другую роль в жизни Ани Галянт, он дал ей отличную психологическую установку на будущее.

«Павел после моего проигрыша сказал мне, что я уже звезда, просто не знаю этого. Тогда я только улыбнулась, а сейчас понимаю, что он имел ввиду. Это вовсе не медийное поле, это кое-что большее, когда ты смотришь на себя со стороны и понимаешь, что я — та, у которой есть любовь, а ведь многие, когда падает звезда, загадывают именно это чувство. Я сияю рядом Никитой, поэтому я — звезда!» — рассудила наша собеседница.