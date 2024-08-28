Анна Галянт — о закулисье «Выжить в Дубае»: «У меня был особый договор с Ляйсан»

Однако поддержка у Ани все-таки была. Зрители видели, что студентку взял под свое крыло сильный игрок Андрей Зубенко. Но никто не знал, что
О том, что ведущие, и особенно
«У меня был особый договор с Ляйсан. Когда Никита покинул проект, она предложила мне «секрет». Когда мне нужна была поддержка, я сжимала два раза Ляйсан руки, и тогда она понимала, что мне нужно поговорить с кем-то, а кроме нее никого не было ближе на проекте. А если у меня все хорошо, то сжимала ей руки один раз», — призналась Анна.
«Павел после моего проигрыша сказал мне, что я уже звезда, просто не знаю этого. Тогда я только улыбнулась, а сейчас понимаю, что он имел ввиду. Это вовсе не медийное поле, это кое-что большее, когда ты смотришь на себя со стороны и понимаешь, что я — та, у которой есть любовь, а ведь многие, когда падает звезда, загадывают именно это чувство. Я сияю рядом Никитой, поэтому я — звезда!» — рассудила наша собеседница.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: