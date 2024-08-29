В день рождения Майкла Джексона стало известно, что на самом деле с ним произошло

29 августа 2024 года Майклу Джексону могло исполниться 66 лет. Однако он скончался 25 июня 2009 года. Новость о его смерти разлетелась в первые же минуты после произошедшего. По официальной версии, врач Майкла Джексона вколол ему большую дозу лекарственных препаратов, из-за чего сердце музыканта не выдержало.

Весть о том, что поп-идола больше нет в живых, стала большим ударом для его многомиллионной армии фанатов. До сих пор некоторые не верят в правдивость случившегося. Появляются свидетели, которые якобы видели Майкла Джексона живым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Регулярно мелькают фотодоказательства того, что певец просто скрылся от публичности. А некоторые и вовсе верят в то, что душа артиста покинула его тело и переселилась в другое. Этой же версии придерживается и экстрасенс Дарья Миронова . В разговоре с Teleprogramma.org ясновидящая рассказала, что произошло с легендарным Майклом Джексоном.