Муцениеце посетила церковь перед судом с Прилучным: «Я верю в своего сына и себя! Я верю в правду»

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце может лишиться опеки над дочкой и сыном.

Агата Муцениеце давно снимается в кино. Она является известной персоной. Актриса успевает не только сниматься, но и растить двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Она развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. Тогда наследники остались вместе с ней. Но потом актер женился на Зепюр Брутян. У них родился сын Микаэль. И Павел захотел забрать себе старших детей. Он подал в суд, чтобы 11-летний сын и восьмилетняя дочка выбрали, с кем хотят жить.

Накануне Агата посетила церковь. Она сообщила об этом в соцсети. Актриса переживала из-за предстоящего суда.

«Я вчера перед сменой зашла в церковь! Я верю что материнское сердце перенесет все неурядицы и передряги! Я верю в своего сына и себя! Я верю в правду! Всем любви! Ну и если можете, пожелайте мне удачи!» – поделилась звезда.

Поклонники поддержали Агату. Многие переживают за нее. Звезда не скрывает, что у нее плохие отношения с новой женой Павла. Она признавалась, что Брутян не дает детям забирать домой подарки и даже новую одежду. Также актриса судилась с бывшим мужем из-за алиментов. Примечательно, что сам Прилучный не комментирует разбирательства с экс-женой.

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