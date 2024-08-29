Муцениеце посетила церковь перед судом с Прилучным: «Я верю в своего сына и себя! Я верю в правду»

Агата Муцениеце давно снимается в кино. Она является известной персоной. Актриса успевает не только сниматься, но и растить двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Она развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. Тогда наследники остались вместе с ней. Но потом актер женился на Зепюр Брутян . У них родился сын Микаэль. И Павел захотел забрать себе старших детей. Он подал в суд, чтобы 11-летний сын и восьмилетняя дочка выбрали, с кем хотят жить.

Накануне Агата посетила церковь. Она сообщила об этом в соцсети. Актриса переживала из-за предстоящего суда.