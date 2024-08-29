Дом Юлии Барановской затопили соседи: «Все плавало и плавало очень долго»

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она ведет не только передачи, но и концерты. Порой ей приходится ездить в командировки. У нее есть большой дом в Москве. Там она живет с детьми, которых родила от Андрея Аршавина. Телеведущая заботится о 19-летнем Артеме, 16-летней Яне и 12-летнем Арсении. Она старается успевать и работать, и заниматься детьми. Примечательно, что на этот раз звезда уехала со старшим сыном в Астрахань. В этот момент ее дом затопило.

В соцсети Барановская поделилась кадрами, на которых видно, что комнаты залиты водой, вещи плавают, мебель испорчена.