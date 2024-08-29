Дом Юлии Барановской затопили соседи: «Все плавало и плавало очень долго»

В соцсети Барановская поделилась кадрами, на которых видно, что комнаты залиты водой, вещи плавают, мебель испорчена.
«Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду. Вот так, улетев с Артемом в Астрахань, в 10 утра я получила звонок с новостью, что наш дом затопило.
Дома оставались Рая, Яна и Арсений. Затоплен подвал, в котором находилась больше половины вещей: зимняя и летняя одежда, в том числе и пуховики, курки, шубы, платья; обувь; коллекция моих медведей, которой 20 лет, семейные альбомы с фотографиями, техника и еще много всего. Все плавало и плавало очень долго. Радует только то, что вода была чистой, не сточная и не кипяток», – поделилась телеведущая.
По ее словам, на помощь пришли друзья. Барановская заверила, что не унывает из-за произошедшего. Поклонники удивились тому, что произошло. Многие выразили свое сочувствие.
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