Дом Юлии Барановской затопили соседи: «Все плавало и плавало очень долго»

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская узнала, что ее дом затопило, когда находилась в Астрахани.

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она ведет не только передачи, но и концерты. Порой ей приходится ездить в командировки. У нее есть большой дом в Москве. Там она живет с детьми, которых родила от Андрея Аршавина. Телеведущая заботится о 19-летнем Артеме, 16-летней Яне и 12-летнем Арсении. Она старается успевать и работать, и заниматься детьми. Примечательно, что на этот раз звезда уехала со старшим сыном в Астрахань. В этот момент ее дом затопило.

В соцсети Барановская поделилась кадрами, на которых видно, что комнаты залиты водой, вещи плавают, мебель испорчена.

Юлия Барановская. Фото: соцсети Юлии Барановской

«Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду. Вот так, улетев с Артемом в Астрахань, в 10 утра я получила звонок с новостью, что наш дом затопило.

Дома оставались Рая, Яна и Арсений. Затоплен подвал, в котором находилась больше половины вещей: зимняя и летняя одежда, в том числе и пуховики, курки, шубы, платья; обувь; коллекция моих медведей, которой 20 лет, семейные альбомы с фотографиями, техника и еще много всего. Все плавало и плавало очень долго. Радует только то, что вода была чистой, не сточная и не кипяток», – поделилась телеведущая.

По ее словам, на помощь пришли друзья. Барановская заверила, что не унывает из-за произошедшего. Поклонники удивились тому, что произошло. Многие выразили свое сочувствие.

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