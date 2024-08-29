Иосиф Пригожин отдал дань уважения в день рождения Майкла Джексона: «На слухи не реагирую»

Иосиф Пригожин считает, что нельзя забывать о заслугах Майкла Джексона , несмотря на то, что о нем говорят . Напомним, что легендарного поп-музыканта обвиняли в преступлениях против сексуальной неприкосновенности детей.

Против музыканта было подано несколько исков, были допрошены свидетели, но доказать вину Джексона так и не смогли. В разговоре с Teleprogramma.org Иосиф Пригожин заявил, что не верит слухам, поэтому почитает талант поп-идола по сей день.

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