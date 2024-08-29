Иосиф Пригожин отдал дань уважения в день рождения Майкла Джексона: «На слухи не реагирую»
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
Легендарному поп-исполнителю 29 августа исполнилось бы 66 лет.
Иосиф Пригожин считает, что нельзя забывать о заслугах Майкла Джексона, несмотря на то, что о нем говорят. Напомним, что легендарного поп-музыканта обвиняли в преступлениях против сексуальной неприкосновенности детей.
Против музыканта было подано несколько исков, были допрошены свидетели, но доказать вину Джексона так и не смогли. В разговоре с Teleprogramma.orgИосиф Пригожин заявил, что не верит слухам, поэтому почитает талант поп-идола по сей день.
«Это великая легенда. Его музыка является революционной и актуальной по сей день. Его музыка вошла в историю. А это все слухи и разговоры, я на это никак не реагирую. У меня с ним личных отношений не было, я не знаю, какой он в личном плане. Я его знаю как великого музыканта. Он настолько уникален, что второго такого в музыке нет. Он как Чайковский, только в поп-музыке. Он гений», — заявил продюсер.