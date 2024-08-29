В день рождения Майкла Джексона Лена Катина сделала заявление: «Артист с тяжелой судьбой»
Лена Катина. Фото: Global Look Press
Певица в день рождения поп-идола высказалась о его тяжелой судьбе.
Лена Катина призналась, что не смогла изменить отношение к Майклу Джексону даже после того, как его обвинили в страшных преступлениях. Певица призналась, что росла на музыке легендарного поп-музыканта и даже смогла привить любовь к его творчеству своему старшему сыну.
«Майкла Джексона я очень люблю, очень уважаю как артиста. Я росла с его музыкой. Более того, мой старший сын очень любит Майкла Джексона. С детства слушал его музыку, клипы его смотрел, танцевать пытался, как Майкл Джексон. Конечно, он огромный талант. Что касается его жизни и всего, что там происходило, — меня там не было. Я не знаю, было или не было.
Тем более, это стало вылезать после его смерти. Судить в любом случае не мне. Другой вопрос в том, что его биография всем известна — это тяжелейшая жизнь. Это гениальный человек, артист с очень тяжелой судьбой, с тяжелым детством, конечно, с психологическими нарушениями, с дичайшими комплексами, судя по его поведению. Мое отношение к Майклу Джексону осталось неизменным. Таких больше нет», — заявила певица.