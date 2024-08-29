В день рождения Майкла Джексона Лена Катина сделала заявление: «Артист с тяжелой судьбой»

Лена Катина призналась, что не смогла изменить отношение к Майклу Джексону даже после того, как его обвинили в страшных преступлениях. Певица призналась, что росла на музыке легендарного поп-музыканта и даже смогла привить любовь к его творчеству своему старшему сыну.

В разговоре с Teleprogramma.org Лена Катина объяснила, что у Майкла Джексона была очень тяжелая жизнь. И только из-за этого и его таланта он навсегда останется легендой.

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