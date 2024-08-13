Продюсер Тарханова — о Пугачевой: «Вынуждена на старости лет выступать»
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Шоумен Максим Галкин* не смог обеспечить жене беззаботную старость.
Максим Галкин* не смог сдержать обещание, которое сам же дал Алле Пугачевой. Примадонна в одном из интервью признавалась, что артист подкупил ее одной фразой. Он пообещал, что на пенсии она не будет ни в чем нуждаться, и он сможет обеспечить ей беззаботную старость.
Но слов своих не сдержал. Так считает продюсер Мария Тарханова. Она объяснила, что из-за нехватки денег Примадонне приходится выступать на частных корпоративах.
«Певица это делает не из-за любви к искусству, а потому что не хватает денег на жизнь. Ее супруг Максим Галкин*, который гарантировал ей безбедную старость и очень часто говорил, что он очень востребован во всех странах мира, но мы знаем, что это неправда.
И певица вынуждена на старости лет выступать, когда каждый концерт дается очень тяжело. Она вынуждена зарабатывать сама», — сообщила эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.