Продюсер Тарханова — о Пугачевой: «Вынуждена на старости лет выступать»

Максим Галкин* не смог сдержать обещание , которое сам же дал Алле Пугачевой . Примадонна в одном из интервью признавалась, что артист подкупил ее одной фразой. Он пообещал, что на пенсии она не будет ни в чем нуждаться, и он сможет обеспечить ей беззаботную старость .

Но слов своих не сдержал. Так считает продюсер Мария Тарханова . Она объяснила, что из-за нехватки денег Примадонне приходится выступать на частных корпоративах.

«Певица это делает не из-за любви к искусству, а потому что не хватает денег на жизнь. Ее супруг Максим Галкин* , который гарантировал ей безбедную старость и очень часто говорил, что он очень востребован во всех странах мира, но мы знаем, что это неправда. И певица вынуждена на старости лет выступать, когда каждый концерт дается очень тяжело. Она вынуждена зарабатывать сама», — сообщила эксперт в разговоре с Teleprogramma.org .

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента