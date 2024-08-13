Мама Ершова — о Галянт из «Выжить в Дубае»: «Аня не такая уж и простая! Еще и выиграет!»

Аня Галянт пришла на проект ТНТ «Выжить в Дубае» в уже сложившийся коллектив, где был ее парень Никита Плахотниченко. Многие понимают, что часто «стая» выталкивает «лишних» . Особенно тех, кто не очень на них похож.

Аню сразу восприняли в штыки, апеллируя тем, что «любовь строят на другом проекте». Но только ли поэтому? Возможно, что в ней сразу разглядели сильного и целеустремленного соперника?

Участница шоу «Сокровища императора» Елена Путылина придерживается мнения, что Аня Галянт еще проявит себя. А пока студентка просто «разминается».

«Что-то мне подсказывает, что тихая Аня не такая уж и простая! Скоро она покажет зубки! Ну и правильно! Она вошла во вкус! Кто знает, может, еще и выиграет!» — сказала мама Евгения Ершова в обсуждении проекта «Выжить в Дубае» с корреспондентом Teleprogramma.org .