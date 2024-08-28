Новый бойфренд Бородиной не готов к серьезным отношениям: об этом говорит одна деталь в поведении

Ксения Бородина на днях с гордостью призналась, что у Николая Сердюкова огромное количество друзей. Вечера они не проводят наедине, а постоянно куда-то ездят, встречаются с его друзьями в ресторанах, собираются у кого-то дома. Каждый вечер, по словам Ксении Бородиной, приносит много веселья.

Однако Ксения Бородина радуется тому, что должно вызывать беспокойство. Желание проводить время с друзьями, а не наедине с любимой женщиной, можно считать тревожным звоночком. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org сообщил психолог Сергей Ланг .

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