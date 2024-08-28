Новый бойфренд Бородиной не готов к серьезным отношениям: об этом говорит одна деталь в поведении
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Телеведущая Ксения Бородина радуется тому, что должно вызывать беспокойство.
Ксения Бородина на днях с гордостью призналась, что у Николая Сердюкова огромное количество друзей. Вечера они не проводят наедине, а постоянно куда-то ездят, встречаются с его друзьями в ресторанах, собираются у кого-то дома. Каждый вечер, по словам Ксении Бородиной, приносит много веселья.
Однако Ксения Бородина радуется тому, что должно вызывать беспокойство. Желание проводить время с друзьями, а не наедине с любимой женщиной, можно считать тревожным звоночком. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org сообщил психолог Сергей Ланг.
«Я могу уверенно заявить, что мужчина, который живет именно друзьями, тусовками, встречами, психологически не готов к семейным отношениям. Потому что семья — это дисциплина, это ответственность, это про заботу друг о друге. А когда человек привык жить в свое собственное удовольствие, к большому сожалению, современные люди выбирают себя, а не своего партнера, заботятся только о своем пространстве, такие люди не готовы к серьезным отношениям», — пояснил эксперт.