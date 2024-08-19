За что Пугачева всю жизнь благодарна Собчаку: Киркоров оставил свой след, а Галкин* молчит?
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Алла Пугачева умеет быть благодарной.
Не утихают споры о том, почему Алла Пугачева очень почтительно всегда относилась к Анатолию Собчаку. Народная артистка отметилась в соцсетях Ксении Собчак, когда та заговорила об отце. Она написала: «Не забуду никогда».
Что связывало Аллу Пугачеву с Анатолием Собчаком и что она всю жизнь будет помнить, сайт Teleprogramma.org постарался узнать у музыкального продюсера Леонида Дзюника, который знаком с Примадонной.
«Собчак фактически благословил ее брак с Филиппом Киркоровым, устроив им регистрацию в Санкт-Петербурге. Анатолий Собчак лично вручил им свидетельство о регистрации. В Москве им бы пришлось ждать несколько месяцев, чтобы зарегистрировать брак, а Собчак им помог это сделать в Санкт-Петербурге. Они буквально сегодня сказали, а назавтра уже все было организовано в одном из самых крутых дворцов бракосочетания Северной столицы», — рассказал Леонид Дзюник.
По словам продюсера, Филипп Киркоров даже после развода долго оставался для Аллы Пугачевой практически членом семьи. А вот про брак с Максимом Галкиным* Леонид Дзюник загадочно сказал: «Так сказать, вышла замуж».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.