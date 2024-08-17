Чем дочь Киркорова отличается от других? Все из-за суррогатного происхождения

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория Киркорова удивила своих подписчиков в соцсетях холодной констатацией факта.

«У меня нет мамы. Я от суррогатной матери», — спокойно заявила она , не моргнув глазом.

Впрочем, то, что у нее сильный характер, видно невооруженным взглядом. Психолог Андрей Зберовский считает, что Филипп Киркоров наверняка приложил руку к формированию характера Аллы-Виктории, а также ее спокойному отношению к своему нестандартному происхождению в этом мире.

«Такое поведение означает, что ребенок очень разумный, не боится правды жизни. И это делает девочке честь. Она не пытается оправдываться, спорить с теми, кто говорит, что она суррогатный ребенок. Это показывает высокую зрелость личности. И, скорее всего, это признак хороших отношений между ней и папой, признак того, что ребенок не испытывает каких-то неудобств, у нее все хорошо в психологическом плане», — прокомментировал изданию Teleprogramma.org психолог.