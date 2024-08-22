Бородина монетизирует скандалы и отношения: роман с Сердюковым — не исключение

Ксения Бородина не просто так ругается с подписчиками по каждому поводу . Особенно часто она стала скандалить из-за повышенного интереса публики к ее роману с Николаем Сердюковым. На днях ведущая ответила фолловерам, который заподозрили ее в том, что отношения с блогером сошли на нет или пара поругалась.

Ксения Бородина заявила, что она не обязана каждый день публиковать фотографии и видеоролики с возлюбленным. Оказалось, что теледива просто не может не обращать внимания на критику подписчиков, ведь активное ведение блога — средство для заработка. Так считает журналист Антон Беккужев.

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