Бородина монетизирует скандалы и отношения: роман с Сердюковым — не исключение
Николай Сердюков и Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Телеведущая Ксения Бородина ничего не делает просто так.
Ксения Бородина не просто так ругается с подписчиками по каждому поводу. Особенно часто она стала скандалить из-за повышенного интереса публики к ее роману с Николаем Сердюковым. На днях ведущая ответила фолловерам, который заподозрили ее в том, что отношения с блогером сошли на нет или пара поругалась.
Ксения Бородина заявила, что она не обязана каждый день публиковать фотографии и видеоролики с возлюбленным. Оказалось, что теледива просто не может не обращать внимания на критику подписчиков, ведь активное ведение блога — средство для заработка. Так считает журналист Антон Беккужев.
«Я считаю, что Ксения поступает верно, что она активно общается со своей публикой, взаимодействует с ней. Потому что все-таки Ксения — блогер. И блогерство — важный момент ее жизни. Она очень активно ведет свои социальные сети. Она зарабатывает на этом.
Для того, чтобы блог был рабочим, чтобы блог развивался, очень важно, чтобы блогер взаимодействовал со своей аудиторией. Чтобы аудитория чувствовала, что она не брошена. Большие блогеры они отвечают в комментариях, делают опросы, а это повышает охваты», — объяснил эксперт в разговоре с Teleprogrmma.org.