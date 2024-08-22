Блогер Лерчек подвергла своих детей опасности всего одной фразой
Валерия Чекалина. Фото: соцсети В. Чекалиной
Светской львице стоит быть внимательнее к тому, что она говорит в публичном поле.
Блогер Валерия Чекалина подвергла опасности своих детей. Из-за ее неосторожной фразы в публичном поле у наследников может быть испорчено все детство. Лерчек в своих социальных сетях, общаясь с подписчиками, заявила, что новой пассии ее бывшего мужа пока нельзя общаться с детьми.
И психолог Сергей Ланг считает, что в целом решение блогера верное, но не стоило это выносить на суд общественности.
«Это неправильно, что она делает такие заявления публично. Потому что она вокруг жизни своих детей создает не самые благоприятные слухи. Кто-то будет поддерживать, кто-то будет осуждать. Любая информация, в которой замешаны дети, мешает спокойному детству.
Она, как мать, в первую очередь должна заботиться о том, чтобы у ее детей было спокойное детство. Без слухов, без обсуждений. Ей и ее детям придется тяжело», — объяснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.