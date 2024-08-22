Блогер Лерчек подвергла своих детей опасности всего одной фразой

Блогер Валерия Чекалина подвергла опасности своих детей. Из-за ее неосторожной фразы в публичном поле у наследников может быть испорчено все детство. Лерчек в своих социальных сетях, общаясь с подписчиками, заявила, что новой пассии ее бывшего мужа пока нельзя общаться с детьми.

И психолог Сергей Ланг считает, что в целом решение блогера верное, но не стоило это выносить на суд общественности.

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