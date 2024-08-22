Блогер Лерчек подвергла своих детей опасности всего одной фразой

Валерия Чекалина. Фото: соцсети В. Чекалиной

Светской львице стоит быть внимательнее к тому, что она говорит в публичном поле.

Блогер Валерия Чекалина подвергла опасности своих детей. Из-за ее неосторожной фразы в публичном поле у наследников может быть испорчено все детство. Лерчек в своих социальных сетях, общаясь с подписчиками, заявила, что новой пассии ее бывшего мужа пока нельзя общаться с детьми.

И психолог Сергей Ланг считает, что в целом решение блогера верное, но не стоило это выносить на суд общественности.

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«Это неправильно, что она делает такие заявления публично. Потому что она вокруг жизни своих детей создает не самые благоприятные слухи. Кто-то будет поддерживать, кто-то будет осуждать. Любая информация, в которой замешаны дети, мешает спокойному детству.

Она, как мать, в первую очередь должна заботиться о том, чтобы у ее детей было спокойное детство. Без слухов, без обсуждений. Ей и ее детям придется тяжело», — объяснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.

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