Янис Тимма поссорился с Анной Седоковой и намекнул на развод: «Все, что мы строили, ты поменяла на деньги»

Но 21 августа стало ясно, что между Седоковой и ее мужем снова произошла ссора. Она выпустила песню, в которой пела о том, что всю жизнь искала именного его. Но Тимма объявил, что ей не верит.
«Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует. Я бы очень хотел много сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что я сдался. Но так жить и хочу», — заявил 32-летний спортсмен.
Пока сама Анна не дала никаких комментариев. Однако баскетболист намекнул на развод. Он попросил, чтобы его любимую собаку Бу не оставляли с Седоковой.
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