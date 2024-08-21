Янис Тимма поссорился с Анной Седоковой и намекнул на развод: «Все, что мы строили, ты поменяла на деньги»

Анна Седокова уже пять лет строит отношения с Янисом Тиммой. Они сыграли свадьбу в 2020 году. Певица отмечала, что счастлива. Она даже хотела родить от него ребенка. У артистки есть сын Гектор от бизнесмена, которого она скрывает, а также дочка Алина от первого брака и дочка Моника от второго брака. Недавно у звезды начались ссоры с мужем. Она была уверена, что они разведутся, когда прилетела к нему в Лос-Анджелес в августе. Однако потом она показала, как они держатся за руки . Певица дала понять, что у них снова царит мир.

Но 21 августа стало ясно, что между Седоковой и ее мужем снова произошла ссора. Она выпустила песню, в которой пела о том, что всю жизнь искала именного его. Но Тимма объявил, что ей не верит.

«Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует. Я бы очень хотел много сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что я сдался. Но так жить и хочу», — заявил 32-летний спортсмен.

Пока сама Анна не дала никаких комментариев. Однако баскетболист намекнул на развод. Он попросил, чтобы его любимую собаку Бу не оставляли с Седоковой.