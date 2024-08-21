Гулькина рассказала о недавней встрече с Лещенко: «Не показывал или не знал»
Лев Лещенко. Фото: Global Look Press
О состоянии артиста ходит много противоречивой информации.
Наталья Гулькина сообщила, что несколько месяцев назад виделась с Львом Лещенко. По словам артистки, певец выглядел и вел себя так, как будто его абсолютно ничего не беспокоит.
Информация о том, что по состоянию здоровья Лев Валерьянович не может ездить далеко на гастроли, стала для Наталь Гулькиной неприятной новостью. В разговоре с Teleprogramma.org певица рассказала о недавней встрече с коллегой.
«Я первый раз слышу эту новость. Мы встречались несколько месяцев на премьере фильма. Мы с ним пересеклись, фотографировались. Я ему наделала кучу комплиментов, признаний в любви. Он, как всегда, улыбался своей обворожительной улыбкой. Невозмутимо покачивал головой, хорошее настроение.
Если что-то и было в тот момент, он не показывал или еще не знал об этом. Но мне кажется, что если человек очень болен, то от премьеры фильма он откажется», — сообщила певица.