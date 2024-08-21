Гулькина рассказала о недавней встрече с Лещенко: «Не показывал или не знал»

Наталья Гулькина сообщила, что несколько месяцев назад виделась с Львом Лещенко . По словам артистки, певец выглядел и вел себя так, как будто его абсолютно ничего не беспокоит.

Информация о том, что по состоянию здоровья Лев Валерьянович не может ездить далеко на гастроли, стала для Наталь Гулькиной неприятной новостью. В разговоре с Teleprogramma.org певица рассказала о недавней встрече с коллегой.

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