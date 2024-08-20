Лев Лещенко отказался от концертов на Дальнем Востоке на фоне лечения редкого заболевания

Лев Лещенко давно прославился на всю страну. Его всегда ждут на праздничных концертах. Он дружит со многими коллегами и композиторами. Артист иногда участвует в телевизионных шоу. На днях стало известно, что у него нашли редкую и опасную болезнь. Для певца государство купило лекарство, которое стоит почти 2 миллиона рублей . Сейчас он проходит второй курс лечения. При этом Лещенко уже начал отказываться от некоторых выступлений. Он заявил, что не будет давать концерты на Дальнем Востоке.

Так артист заявил, что летать на Сахалин и Камчатку ему тяжело. Однако совсем от выступлений он отказываться не намерен. Примечательно, что скоро он выступит на «Новой воле» в Сочи. Телеграм-канал Mash сообщает, что к своему дню рождения певец готовит постановку «Первая любовь» по мотивам одноименной повести Тургенева.

Напомним, что у Льва Валерьяновича возникло заболевание из-за нарушения обмена веществ.