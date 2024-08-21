Что случилось с Лещенко?

Лев Лещенко выступает на сцене большую часть жизни. Он частый гость на праздничных концертах. Примечательно, что артист в этом году отметил свое 82-летие. Вскоре выяснилось, что у него обострились проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него редкое и опасное заболевание — транстиретиновый амилоидоз. Из-за мутаций гена у него нарушился обмен веществ, а это спровоцировало разные нарушения в организме. Существует лекарство, которое может помочь артистку, стоит 1,8 млн рубле й. Для него средство купило государство.

Сейчас Лещенко проходит второй курс лечения. При этом он продолжает выступать. Певец поехал в Сочи на «Новую волну». При этом он о тказался от полетов на Дальний Восток.

«Дозированно выступаю, потому что уже трудновато перемещаться. Пока есть возможность и какой-то интерес, потихонечку буду работать», — цитирует артиста Телеграм-канал Mash.

Напомним, что в начале 2024 года стало известно, что Лев Валерьянович пережил сложное хирургическое вмешательство. Ему сделали операцию на колене из-за воспаления сустава.