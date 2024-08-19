Что не так со Стоуном? Страдал от СДВГ? «Выжить в Дубае» выпятили проблему на первый план

Саша Стоун в эфире шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ продолжает удивлять зрителей своим несдержанным поведением .

Рулевые проекта Павел Воля и Ляйсан Утяшева предложили игрокам пройти испытание с цветным песком. И когда ведущий сказал блогеру, что он неправильно выполнил условия испытаний, Саша Стоун повел себя крайне эмоционально. Стал кричать на Павла Волю , что тот к нему придирается, отказывался переделывать, хотя время еще было, и заявлял, что для себя он стал победителем, мечась по игровому полю.

В итоге Надя Сысоева, после нескольких попыток привести своего бойфренда в чувства, выполнила задание и за себя, и за него тоже.

Судя по всему, Павел Воля был ошарашен увиденным да и, думается, зрители тоже. Уж больно поведение спортсмена выглядело, скажем так, выходящим за рамки обычного.

Издание Teleprogramma.org попросило клинического психолога Родиона Барабанова прокомментировать реакцию Саши Стоуна на замечания ведущего с целью разобраться, а нет ли у знаменитости каких-либо поведенческих отклонений.

«Это может быть следствием рассеянного внимания резидуально-органической природы (например, если Стоун страдал в детстве от СДВГ). Но также это может быть и защитным копингом, чтобы сосредоточиться исключительно на своей цели», — предположил эксперт.