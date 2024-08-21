Как троллинг Сердюкова расположил к себе Царикаева: Ангарская была бы в шоке, Ярыгин удивлен

Николай Сердюков внезапно ворвался в колонки новостей после участия в шоу на ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон».

Имя блогера засветилось во всех СМИ из-за вскрывшихся отношений с ведущей Ксенией Бородиной .

Нейрохирург Алан Царикаев, участник проекта, уверен, что у звезд может сложиться весьма гармоничный союз .

«В этих отношениях больше повезло Бородиной, нежели Коле», — сказал Царикаев изданию Teleprogramma.org .

Вместе с тем Николай Сердюков проявил себя в шоу как человек прямолинейный и умеющий расшатывать эмоциональность некоторых участников. Но и это не смущает Алана Царикаева. Он назвал бойфренда Ксении Бородиной в числе тех, кто ему стал максимально близок в шоу.

«Ближе всех в шоу мне были Ваня и Коля (Иван Пышненко и Николай Сердюков. — Прим. ред.). Ваня — благодаря искренней доброте, Коля — искреннему троллингу», — сказал изданию врач в эксклюзивном интервью .

Интересно, сможет ли согласиться с такой характеристикой Надежда Ангарская, которую блогер обвинил в том, что она «больше всех ест»? Та, к слову, не стала молчать и сказала, что у нее «мозоль в ушах» от Сердюкова.

Или сможет ли когда-нибудь Павел Ярыгин признаться в симпатии к Николаю Сердюкову, ведь даже он, максимально спокойный человек, в какой-то момент не выдержал и сделал блогеру замечание, посоветовав ему «быть скромнее»?