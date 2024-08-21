Мария Арбатова — о школьной форме СССР: «С ненавистью вспоминаю»

Мария Арбатова выступила против предложения Виталия Милонова о разработке новой школьной формы. Писательница заявила, что не стоит пытаться сделать из школы армию.

По мнению Арбатовой, дети должны чувствовать себя комфортно и уметь самовыражаться. Более того, драматург рассказала, что до сих пор с содроганием вспоминает о советской школьной форме.

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«Милонов очень любит переодеваться, и это уже не первое, что он предлагал. Он еще предлагал депутатов и чиновников переодеть во что-то такое карнавальное. Поэтому его хайпу никто уже не удивляется. Но задача государства в том, чтобы дать ребенку возможность ходить в том, в чем ему удобно. А не в том, что будет услаждать глаз Милонова. А удобно ему будет ходить в одежде из качественных материалов.