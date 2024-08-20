Зачем широкий ремень в каждом образе? Стилист объяснила страсть Бородиной к аксессуару

Из выпуска в выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3 Ксения Бородина надевает один аксессуар — широкий кожаный ремень. Поклонники проекта недоумевают, ведь ремень ведущая пристраивает даже в те образы , к которых он сморится не очень уместно.

Зрители тщетно пытались понять, в чем скрытый смысл этой страсти к кожаному аксессуару. В разговоре с Teleprogramma.org стилист Елена Юрина объяснила, что ничего особенного в этом нет.

«Широкий пояс, вероятно, является для нее своеобразным модным акцентом и фирменной деталью ее стиля. Это распространенный прием знаменитостей — выбирать какую-то узнаваемую деталь, которая становится их «фишкой». Использование широких поясов, даже если они не всегда гармонично сочетаются с нарядом, может быть связано с желанием Бородиной визуально подчеркивать талию и создавать более женственный силуэт», — пояснила эксперт.

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