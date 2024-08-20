Зачем широкий ремень в каждом образе? Стилист объяснила страсть Бородиной к аксессуару

Из выпуска в выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3
Зрители тщетно пытались понять, в чем скрытый смысл этой страсти к кожаному аксессуару. В разговоре с
«Широкий пояс, вероятно, является для нее своеобразным модным акцентом и фирменной деталью ее стиля. Это распространенный прием знаменитостей — выбирать какую-то узнаваемую деталь, которая становится их «фишкой».
Использование широких поясов, даже если они не всегда гармонично сочетаются с нарядом, может быть связано с желанием Бородиной визуально подчеркивать талию и создавать более женственный силуэт», — пояснила эксперт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Также Юрина отметила, что образы Ксении Бородиной на проекте
Читайте также: