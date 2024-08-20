Назван самый денежный маникюр для начала осени: «цвет удачи»

Лето подходит к концу, поэтому яркие оттенки на ногтях уже не так нравятся девушкам. Ближе к осени хочется что-то более сдержанное. И есть цвет, который не просто отразит осеннее настроение , но и привлечет деньги в дом. Об модном и денежном оттенке в разговоре с Teleprogramma.org рассказала потомственная гадалка Аза Петренко .

«В конце августа – начале сентября ногти красят оливковым цветом. Цвет доллара, цвет удачи, цвет притягивает деньги, возможности, новую жизнь, новые перспективы. Ногти не привязываются к лунному календарю. В любой день, в любое время, но желательно в оливковый цвет», — объяснила экстрасенс.

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