Стилист Юрина — о школьной форме Милонова: «Не все семьи смогут себе позволить»

Выпускники в школьной форме. Фото: Global Look Press

Виталий Милонов предложил свое видение единой формы для всех школ.

Школьная форма, которую предложил создать Виталий Милонов, вряд ли будет выпущена. Депутат Госдумы заявил, что необходимо разработать единую форму для всех школ, опираясь на моду императорской России и эпохи СССР. Так, по мнению парламентария, удастся воспитать в учениках дисциплину и искоренить «модное соперничество».

Однако, как считает стилист Елена Юрина, идея не станет реальностью. В разговоре с Teleprogramma.org имиджмейкер объяснила, что создание такой формы потребует больших финансовых затрат и большого количества времени и других ресурсов.

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«Ориентировочная стоимость такой формы будет зависеть от многих переменных — выбранных материалов, технологий производства, масштабов и сложности дизайна, объема заказа и так далее.

Без детальной проработки сложно дать точную оценку, но, вероятно, она будет достаточно высокой, как и для любой специализированной школьной формы. Не все семьи смогут позволить себе такое роскошество, это факт», — высказалась стилист.

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