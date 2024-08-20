Стилист Юрина — о школьной форме Милонова: «Не все семьи смогут себе позволить»

Школьная форма, которую предложил создать Виталий Милонов, вряд ли будет выпущена. Депутат Госдумы заявил, что необходимо разработать единую форму для всех школ, опираясь на моду императорской России и эпохи СССР. Так, по мнению парламентария, удастся воспитать в учениках дисциплину и искоренить «модное соперничество».

Однако, как считает стилист Елена Юрина , идея не станет реальностью. В разговоре с Teleprogramma.org имиджмейкер объяснила, что создание такой формы потребует больших финансовых затрат и большого количества времени и других ресурсов .

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