Стилист Юрина — о школьной форме Милонова: «Не все семьи смогут себе позволить»

Школьная форма, которую предложил создать Виталий Милонов, вряд ли будет выпущена. Депутат Госдумы заявил, что необходимо
Однако, как считает стилист
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Ориентировочная стоимость такой формы будет зависеть от многих переменных — выбранных материалов, технологий производства, масштабов и сложности дизайна, объема заказа и так далее.
Без детальной проработки сложно дать точную оценку, но, вероятно, она будет достаточно высокой, как и для любой специализированной школьной формы. Не все семьи смогут позволить себе такое роскошество, это факт», — высказалась стилист.
Читайте также: