Лапина — о ремейке Крыжовникова на фильм «Москва слезам не верит»: «Возродить его не получится»

Певица Анастасия Лапина высказалась о новом сериале Жоры Крыжовникова «МСНВ» . Режиссер «Слова пацана. Кровь на асфальте» создает в настоящий момент ремейк по мотивам оскороносного советского фильма «Москва слезам не верит».

Действие в картине Крыжовникова происходит в современной Москве и повествует о матери-одиночке, которая решила покорить столицу.

«Я обожаю этот фильм, это просто шедевр, я его каждый раз смотрю на одном дыхании. Тот случай, когда на вес золота каждый взгляд героев, каждое высказывание! Возродить его не получится, это законченная история, она не требует развития или сиквела. Это тоже самое, как на картине В. Васнецова «Богатыри» дорисовать четвертого богатыря…

Однако снять историю матери-одиночки в сегодняшних реалиях и показать перипетии ее жизни — почему нет? Эти темы всегда актуальны и всегда есть что сказать. И пусть он называется в честь великого фильма «Москва слезам не верит»! Главное — чтобы смотреть было интересно и кончалось хорошо!

Мне нравятся работы Жоры Крыжовникова, он талантливый человек. И я уверена, он сделает достойный сериал, который будет смотреть вся страна!» — высказалась артистка в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org .