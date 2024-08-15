Павел Ярыгин: «Карикатурные женщины с модельной внешностью вызывают у меня опасения»

Teleprogramma.org запускает новый проект «О чем молчат мужчины». С его помощью мы постараемся помочь нашим читательницам лучше понять мужчин, а также поближе узнать звезд — представителей сильной половины человечества.

А начнем мы с телеведущего Павла Ярыгина, который принял участие в реалити «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3.

О женской привлекательности и красоте

Я не сторонник каких-то стандартов красоты, и для меня нет четких критериев при выборе женщины. Мне человек либо приятен, либо неприятен. А это уже складывается из мелочей, начиная от запаха, заканчивая интеллектом, внутренним содержанием, внешним видом. Это очень сложносочиненная история.

Кстати, раньше я очень заморачивался и хотел прямо искать свою любовь, исходя из определенных критериев. Но потом я понял, что это какая-то сложная метафизическая задача. Лучше просто жить, заниматься своими делами, а оно все само по себе приходит. Нужный человек рано или поздно к тебе притянется.