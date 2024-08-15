Павел Ярыгин: «Карикатурные женщины с модельной внешностью вызывают у меня опасения»

Павел Ярыгин. Фото: соцсети

Павел Ярыгин рассудил о женской привлекательности и современных стандартах красоты.

Teleprogramma.org запускает новый проект «О чем молчат мужчины». С его помощью мы постараемся помочь нашим читательницам лучше понять мужчин, а также поближе узнать звезд — представителей сильной половины человечества.

А начнем мы с телеведущего Павла Ярыгина, который принял участие в реалити «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3.

О женской привлекательности и красоте

Я не сторонник каких-то стандартов красоты, и для меня нет четких критериев при выборе женщины. Мне человек либо приятен, либо неприятен. А это уже складывается из мелочей, начиная от запаха, заканчивая интеллектом, внутренним содержанием, внешним видом. Это очень сложносочиненная история.

Кстати, раньше я очень заморачивался и хотел прямо искать свою любовь, исходя из определенных критериев. Но потом я понял, что это какая-то сложная метафизическая задача. Лучше просто жить, заниматься своими делами, а оно все само по себе приходит. Нужный человек рано или поздно к тебе притянется.

Павел Ярыгин. Фото: соцсети

О знакомствах на специализированных сайтах

Сайты знакомств — это, действительно, классная штука. Они прямо для ленивых! Не надо никуда идти, ни в библиотеку, ни в торговый центр. Достаточно просто открыть браузер, зайти на страничку, увидеть, поставить какие-то сердечки, написать, найти общие темы, и если все будет хорошо — встретиться.

Кого бы выбрал я? Безусловно, внешний вид важен, потому что это первое впечатление. Конечно, я бы не смог обратить внимание на барышню, которая мне внешне неприятна. Второй этап — беседа в письменном виде. Надо с человеком пообщаться, понять, что она из себя представляет. Ну вот случилась у вас интимная связь. А что потом? Если вам с человеком не о чем говорить, у вас нет никаких скреп, то вы с человеком просто разойдетесь. Вы будете сугубо половыми партнерами, и вас не будет ничего объединять.

Павел Ярыгин. Фото: ТВ-3

О современных стандартах красоты, когда все девушки на одно лицо

Карикатурные женщины с модельной внешностью вызывают у меня опасения. На них как будто сразу стоит плашка “содержанка». И таких барышень сразу хочется избегать, потому что как будто их интересует только одно: наличие денег в твоем кошельке.

Я все же считаю, что базово во взаимоотношениях людей основной интерес должен вызывать все же сам человек. Неважно в каких взаимоотношениях — это твой друг, подруга или любимый человек. Но если ты любишь человека за наличие денег, то это какие-то неправильные взаимоотношения. По крайней мере, в моей ценностной ориентации.

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