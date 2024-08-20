Адвокат Вербицкая-Линник — о Кушанашвили и Долиной: «Очень обидное слово»

«Злой журналист, острый язык. Может ли Долина обидеться — да, возможно. «Идиот» — очень обидное слово, тем более применимое к возрастной даме, заслуженной артистке. Для того чтобы победить в суде, ей, возможно, потребуется экспертиза, которая установит характер порочащих сведений и несоответствие их действительности.
Будет ли она судиться с журналистом — большой вопрос. Ведь в случае выигрыша сумма присужденного возмещения (морального вреда) вряд ли будет значительной. А вот в случае проигрыша — ее репутация может существенно пострадать. Скорее всего, артистка просто «не заметит» обидного высказывания. И это будет мудро», — пояснила эксперт.