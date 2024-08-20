Адвокат Вербицкая-Линник — о Кушанашвили и Долиной: «Очень обидное слово»

Скорее всего, Лариса Долина не будет судиться с Отаром Кушанашвили , который нанес ей оскорбление. Так считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник . В разговоре с Teleprogramma.pro она объяснила, что певица поступит мудро, если не затеет судебную тяжбу из-за того, что скандальный журналист назвал ее «идиотом».

По словам юриста, сумма ущерба будет маленькой, а репутация пострадает именно у Ларисы Долиной .

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