Долина публично обратилась к тем, кто ее критикует в Сети: «Я вам больше никогда не отвечу»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Лариса Долина жестко ответила хейтерам, облачившись в наряд от белорусского дизайнера.
Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она давно стала известной персоной. Певица не скрывает, что ей постоянно приходится быть под прицелом камер. В свои 68 лет она не перестает следить за фигурой. Несколько лет назад артистка сильно похудела. Она признавалась, что вынуждена была поменять питанием. С того момента звезда обновила гардероб. Примечательно, что она носит короткие платья, ботфорты и смелые силуэтные наряды.
Недавно Ларису Долину подвергли критике, когда она щегольнула в алом брючном костюме от белорусского дизайнера Татьяны Сычевой. Она любит творения этого модельера и покупает их уже 10 лет.
В соцсети певица разгневалась и поставила на место хейтеров.
«Я знаю, что всегда есть + и есть -. Никогда меня не будут безоговорочно любить все», — отметила звезда.
По ее словам, все люди разные и вкусы у них тоже разные, поэтому нормально, что ее наряды или песни кому-то не нравятся. Она узнала, что ее новая песня тоже не всем приглянулась. Артистка считает, что это нормально, а вот призывать других людей не голосовать за ее трек « против правил.
«Некрасиво. В общем, что я сказать хотела: все мы имеем право высказывать свое собственное мнение и для меня лично важно их читать. Но, пожалуйста, обращаюсь к тем, кому мое творчество никак не заходит: не тратьте свое время. Я вам больше никогда не отвечу. Это был первый и последний раз. Не надейтесь. Просто живите своей жизнью и на других страницах, где вам все нравится», — заявила Лариса Долина.