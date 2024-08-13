Долина публично обратилась к тем, кто ее критикует в Сети: «Я вам больше никогда не отвечу»

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она давно стала известной персоной. Певица не скрывает, что ей постоянно приходится быть под прицелом камер. В свои 68 лет она не перестает следить за фигурой. Несколько лет назад артистка сильно похудела. Она признавалась, что вынуждена была поменять питанием. С того момента звезда о бновила гардероб . Примечательно, что она носит короткие платья, ботфорты и смелые силуэтные наряды.

Недавно Ларису Долину подвергли критике, когда она щегольнула в алом брючном костюме от белорусского дизайнера Татьяны Сычевой. Она любит творения этого модельера и покупает их уже 10 лет.

В соцсети певица разгневалась и поставила на место хейтеров.