Отар Кушанашвили высказался об обманутой мошенниками Ларисе Долиной: «Мы ее любим, боготворим, но как? Идиот человек!»

Не так давно Лариса Долина оказалась в сложной ситуации. Певица оказалась обманута мошенниками. Злоумышленники связались с ней и заявили, что являются работниками спецслужб. По их указке артистка продала свою пятикомнатную квартиру в Москве. А также полученные 112 миллионов рублей отправила на счет, который ей описали как безопасный. Туда она перечислила еще и крупную сумму своих сбережений. В итоге звезда оказалась без недвижимости и без денег.

Сейчас этим делом занимаются следователи. Уже установлено, что Долина попалась на уловку мошенников. Примечательно, что о ситуации высказался Отар Кушанашвили . Он недавно вернулся домой из больницы . У телеведущего нашли рак, поэтому он готовится к новым операциям и химиотерапии.

«Человек идиот! С апреля по июль! Человеку не пришло в голову? Как они общались? «Здравствуй! Переведи еще 10 миллионов. Еще переведи». И вот в черных очках говорит, что ее обманули. А что с тобой еще делать? Кстати, какие-то деньги остались? Мне на лечение нужно, дайте десятку, пожалуйста. У вас же должно было что-то заваляться. Народная артистка! Мы ее любим, боготворим, но как? Идиот человек!» — высказался Отар в шоу «Каково?».

Отметим, что ему действительно нужны деньги, так как лечение будет длительным и затратным. Но шоумен готов бороться до последнего со своим недугом.