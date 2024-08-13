Лариса Долина впервые высказалась по делу о мошенниках: «Я признана потерпевшей»

68-летняя певица и педагог по вокалу Лариса Долина стала жертвой мошенников. В этот вторник, 13 августа, у дома в Хамовниках, где находится квартира Ларисы Долиной , появились пять человек,. заявивших, что недвижимость знаменитости теперь принадлежит им. После того, как их забрала полиция, стало известно, что Лариса Долина продала жилье по настоянию якобы людей из спецслужб и положила 112 миллионов рублей на «безопасный счет». После это в Телеграм-каналах стали появляться сообщения, что звезда в шоке и дает показания в правоохранительных органах.

Позже Лариса Долина решила лично высказаться о случившемся. Она записала видеообращение, которым подтвердила, что стала жертвой мошенников. Певица отказывалась отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — подчеркнула Лариса Долина .

Лариса Долина отметила, что в Сети аферисты распространяют кадры чудовищного характера от ее имени. Артистка добавила, что в их публикациях нет никакой правды. Она заявила, что больше комментариев давать не будет, так как идет следствие.