Лариса Долина впервые высказалась по делу о мошенниках: «Я признана потерпевшей»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Лариса Долина решила записать видеообращение после того, как появилась новость, что ее квартиру перепродали злоумышленники.
68-летняя певица и педагог по вокалу Лариса Долина стала жертвой мошенников. В этот вторник, 13 августа, у дома в Хамовниках, где находится квартира Ларисы Долиной, появились пять человек,. заявивших, что недвижимость знаменитости теперь принадлежит им. После того, как их забрала полиция, стало известно, что Лариса Долина продала жилье по настоянию якобы людей из спецслужб и положила 112 миллионов рублей на «безопасный счет». После это в Телеграм-каналах стали появляться сообщения, что звезда в шоке и дает показания в правоохранительных органах.
Позже Лариса Долина решила лично высказаться о случившемся. Она записала видеообращение, которым подтвердила, что стала жертвой мошенников. Певица отказывалась отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги.
«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — подчеркнула Лариса Долина.
Лариса Долина отметила, что в Сети аферисты распространяют кадры чудовищного характера от ее имени. Артистка добавила, что в их публикациях нет никакой правды. Она заявила, что больше комментариев давать не будет, так как идет следствие.