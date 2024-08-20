21-летняя жена Глеба Жемчугова собирает документы, чтобы получить выплату за постановку на учет по беременности

Глеб Жемчугов не раз сталкивался с критикой из-за того, что он долгое время злоупотреблял алкоголем, а затем лечился в рехабе. Однако экс-участник проекта «Дом-2» сумел побороть пагубное пристрастие, в этом ему помогла молодая жена. 21-летняя Анастасия Роинашвили готовится подарить возлюбленному ребенка. Для нее этот малыш будет первым, а у Жемчугова есть сын от Ольги Ветер — Михаил.

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В stories микроблога Анастасия Роинашвили поделилась тем, что собирает документы, чтобы получить единоразовое пособие за постановку на учет по беременности. Похоже, что возлюбленная Глеба Жемчуга не собирается отказываться от любых денег, которые положены ей как беременной.