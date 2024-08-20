21-летняя жена Глеба Жемчугова собирает документы, чтобы получить выплату за постановку на учет по беременности
Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили. Фото: соцсети героя публикации
Экономная жена Глеба Жемчугова не собирается отказываться от соцпомощи, которая ей положена по беременности.
Глеб Жемчугов не раз сталкивался с критикой из-за того, что он долгое время злоупотреблял алкоголем, а затем лечился в рехабе. Однако экс-участник проекта «Дом-2» сумел побороть пагубное пристрастие, в этом ему помогла молодая жена. 21-летняя Анастасия Роинашвили готовится подарить возлюбленному ребенка. Для нее этот малыш будет первым, а у Жемчугова есть сын от Ольги Ветер — Михаил.
В stories микроблога Анастасия Роинашвили поделилась тем, что собирает документы, чтобы получить единоразовое пособие за постановку на учет по беременности. Похоже, что возлюбленная Глеба Жемчуга не собирается отказываться от любых денег, которые положены ей как беременной.
«Я пытаюсь получить выплату за постановку на учет по беременности. Поехала в МФЦ. Оказывается нужна справка о том, что я стою на учете по беременности. Поеду в свой перинатальный центр, потом опять назад. Также нужна справка о доходах, паспорт, СНИЛС, паспорт и СНИЛС мужа, свидетельство о браке», - поделилась Анастасия Роинашвили.
Не так давно пара узнала пол ребенка на УЗИ. Анастасия Роинашвили намекнула, что у них с Глебом Жемчуговым будет дочка. Пара живет в Крыму. Теперь шоумен ведет свадьбы и другие мероприятия, зарабатывая неплохие деньги. Анастасия Роинашвили на шее у мужа не сидит, она будучи тренером, помогает женщинам худеть.