Степан Меньщиков — о сборах детей в школу: «Главное — навык общения в коллективе»
Степан Меньщиков. Фото: Global Look Press
Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков уже подготовил детей к новому учебному году.
Бывший участник «Дом-2» Степан Меньщиков заранее подготовился к новому учебному году. Он и его бывшая супруга Евгения Шамаева уже закупили все необходимое для общих детей Ивана и Варвары. В разговоре с Teleprogramma.org шоумен рассказал, во сколько ему обошлись сборы двоих детей.
«Собрали детей, одежу докупаем, а так все куплено, чтобы не было ажиотажа накануне 1 сентября. Все сделали заранее. 20 тысяч — самый минимум на одного ребенка. И одежда, и канцтовары», — объяснил Степан Меньщиков.
Также ведущий рассказал, какими словами настраивает своих детей Ивана и Варвару на новый учебный год. Он уверен, что необходимо до наследников донести, насколько это важно.
«Это же школа жизни большая. Самое главное — это социальные навыки прививать. В школу нужно ходить не только, чтобы знания получать, но и научиться общаться в коллективе. Потому что в жизни пригодится именно этот навык — навык социального общения», — подытожил шоумен.