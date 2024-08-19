Степан Меньщиков — о сборах детей в школу: «Главное — навык общения в коллективе»

Бывший участник «Дом-2» Степан Меньщиков заранее подготовился к новому учебному году. Он и его бывшая супруга Евгения Шамаева уже закупили все необходимое для общих детей Ивана и Варвары. В разговоре с Teleprogramma.org шоумен рассказал, во сколько ему обошлись сборы двоих детей.

«Собрали детей, одежу докупаем, а так все куплено, чтобы не было ажиотажа накануне 1 сентября. Все сделали заранее. 20 тысяч — самый минимум на одного ребенка. И одежда, и канцтовары», — объяснил Степан Меньщиков .

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Также ведущий рассказал, какими словами настраивает своих детей Ивана и Варвару на новый учебный год. Он уверен, что необходимо до наследников донести, насколько это важно.