Сколько детей у Алексея Чумакова?

Алексей Чумаков является одним из самых талантливых исполнителей на отечественной эстраде. Он состоит в браке с Юлией Ковальчук уже 14 лет. Примечательно, что пять лет они жили вместе до свадьбы. Артист не скрывает, что у него сложный характер. Однако певица с ним обрела счастье. Она подарила ему дочку Амелию в 2017 году. Но до сих пор пара не показывает девочку. Можно увидеть лишь ее тень или ноги на кадрах, которые публикуют супруги.

А в 2023 году у пары родился второй ребенок. Ковальчук теперь растит еще одну дочку Алисию. Крохе недавно исполнился годик. Ее влюбленные тоже не показывают поклонникам. Ранее Чумакова спрашивали, почему он скрывает детей. Он считает такие вопросы бестактными и раздражается, читая подобные комментарии в соцсетях.

Ранее в интервью Алексей рассказывал, что Амелия очень творческая. По его словам, она поет, рисует и танцует. Супруги делают все, чтобы ограничить ее контакт с гаджетами. Певец дает дочке телефон только, чтобы она посмотрела фото и видео из своего детства. Даже копьютер ей пока родители давать не хотят.